В посёлке Жибек жолы Аршалынского района завершено строительство подстанции "Солнечная". Новый объект уже запитал 6-й, 7-й и 8-й микрорайоны и рассчитан на обеспечение потребностей растущего населённого пункта на ближайшие 15 лет, передаёт BAQ.KZ.

Начальник районных электрических сетей АО "АРЭК" Виктор Соломко отметил, что перевод на новые КТП позволит разгрузить существующие мощности и повысить надёжность энергоснабжения. "С запуском подстанции качество электроснабжения значительно улучшится, неполадки будут устраняться оперативнее", — подчеркнул он.

Старые и частные КТП постепенно будут выведены из эксплуатации. Для жителей поселка введут единый тариф, что положительно отразится на стоимости электроэнергии.

"Мы ждали этого восемь лет. Теперь уйдут перебои, завышенные тарифы и постоянные вызовы аварийных бригад", — рассказала активист посёлка Самал Ким.

Во время рабочей поездки аким Акмолинской области Марат Ахметжанов также ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект планируют завершить летом следующего года: он будет включать спортивный и тренажерные залы, а также бассейн на 300 мест — первый в посёлке.

Кроме того, глава региона посетил насосную станцию и поручил обеспечить ее бесперебойную работу. В селе Аршалы он осмотрел предприятия ТОО "КазСпецКомплект" и завод "Аршпал", а также побывал в Агротехническом колледже. Там Ахметжанов встретился со студентами, рассказал о Годе рабочих профессий и поддержал идею открытия новой специальности — подготовки специалистов по обслуживанию газового оборудования.