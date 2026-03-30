В Казахстане программы краткосрочного профессионального обучения становятся одним из главных механизмов адаптации безработных к требованиям рынка труда. Об этом сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает BAQ.kz.

Обучение под запрос работодателей

По данным министерства, краткосрочное обучение позволяет безработным получить новую профессию, обновить навыки и повысить шансы на трудоустройство.

С 2022 года обучение организуется исключительно по запросу работодателей. Это означает, что программы формируются с учетом реальных потребностей рынка труда.

Обучение включает:

получение новой профессии

переподготовку

повышение квалификации

Срок обучения не превышает 6 месяцев.

Как проходит обучение

Сейчас предусмотрены два формата:

обучение в образовательных организациях

обучение непосредственно на рабочем месте

Для участия заключается социальный контракт между безработным, работодателем, карьерным центром и учебной организацией.

Сколько человек нашли работу

По итогам 2025 года:

на обучение в учебных организациях направлено 6 350 человек

завершили обучение 5 660 человек

трудоустроены 3 968 человек

Это подтверждает эффективность программ переобучения.

Обучение на рабочем месте

Также развивается формат обучения непосредственно на предприятии: за участником закрепляется наставник из числа опытных сотрудников, в период обучения заключается трудовой договор, а заработная плата выплачивается через Центр трудовой мобильности.

По итогам 2025 года:

обучены 2 859 человек

завершили обучение 2 530 человек

трудоустроены 2 107 человек

Онлайн-обучение и платформа skills.enbek.kz

Дополнительно действует платформа skills.enbek.kz, запущенная в 2021 году.

На ней доступны курсы по IT, предпринимательству и другим востребованным направлениям.

Всего размещено более 575 курсов, из них 291 - бесплатные.

По итогам 2025 года:

обучение прошли 63 550 человек

56 661 человек успешно завершили курсы и получили сертификаты

Сертификаты автоматически отображаются в резюме на электронной бирже труда.

Что дальше

Также в 2026 году в рамках проекта «Молодёжная практика» планируется трудоустроить около 25 тысяч молодых людей.