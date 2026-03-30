  • Главная
  • Новости
  • Новая профессия за полгода: как в Казахстане обучают безработных

Программы переобучения становятся одним из ключевых инструментов адаптации к рынку труда.

Сегодня 2026, 09:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
131
Фото: freepik.com

В Казахстане программы краткосрочного профессионального обучения становятся одним из главных механизмов адаптации безработных к требованиям рынка труда. Об этом сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает BAQ.kz.

Обучение под запрос работодателей

По данным министерства, краткосрочное обучение позволяет безработным получить новую профессию, обновить навыки и повысить шансы на трудоустройство.
 
С 2022 года обучение организуется исключительно по запросу работодателей. Это означает, что программы формируются с учетом реальных потребностей рынка труда.
 
Обучение включает:
  • получение новой профессии
  • переподготовку
  • повышение квалификации
Срок обучения не превышает 6 месяцев.

Как проходит обучение

Сейчас предусмотрены два формата:
  • обучение в образовательных организациях
  • обучение непосредственно на рабочем месте
Для участия заключается социальный контракт между безработным, работодателем, карьерным центром и учебной организацией.

Сколько человек нашли работу

По итогам 2025 года:
  • на обучение в учебных организациях направлено 6 350 человек
  • завершили обучение 5 660 человек
  • трудоустроены 3 968 человек
Это подтверждает эффективность программ переобучения.

Обучение на рабочем месте

Также развивается формат обучения непосредственно на предприятии: за участником закрепляется наставник из числа опытных сотрудников, в период обучения заключается трудовой договор, а заработная плата выплачивается через Центр трудовой мобильности.
 
По итогам 2025 года:
  • обучены 2 859 человек
  • завершили обучение 2 530 человек
  • трудоустроены 2 107 человек

Онлайн-обучение и платформа skills.enbek.kz

Дополнительно действует платформа skills.enbek.kz, запущенная в 2021 году.
 
На ней доступны курсы по IT, предпринимательству и другим востребованным направлениям.
 
Всего размещено более 575 курсов, из них 291 - бесплатные.
 
По итогам 2025 года:
  • обучение прошли 63 550 человек
  • 56 661 человек успешно завершили курсы и получили сертификаты
Сертификаты автоматически отображаются в резюме на электронной бирже труда.

Что дальше

Также в 2026 году в рамках проекта «Молодёжная практика» планируется трудоустроить около 25 тысяч молодых людей.

Наверх