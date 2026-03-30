Новая профессия за полгода: как в Казахстане обучают безработных
Программы переобучения становятся одним из ключевых инструментов адаптации к рынку труда.
Сегодня 2026, 09:18
131Фото: freepik.com
В Казахстане программы краткосрочного профессионального обучения становятся одним из главных механизмов адаптации безработных к требованиям рынка труда. Об этом сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает BAQ.kz.
Обучение под запрос работодателей
По данным министерства, краткосрочное обучение позволяет безработным получить новую профессию, обновить навыки и повысить шансы на трудоустройство.
С 2022 года обучение организуется исключительно по запросу работодателей. Это означает, что программы формируются с учетом реальных потребностей рынка труда.
Обучение включает:
- получение новой профессии
- переподготовку
- повышение квалификации
Срок обучения не превышает 6 месяцев.
Как проходит обучение
Сейчас предусмотрены два формата:
- обучение в образовательных организациях
- обучение непосредственно на рабочем месте
Для участия заключается социальный контракт между безработным, работодателем, карьерным центром и учебной организацией.
Сколько человек нашли работу
По итогам 2025 года:
- на обучение в учебных организациях направлено 6 350 человек
- завершили обучение 5 660 человек
- трудоустроены 3 968 человек
Это подтверждает эффективность программ переобучения.
Обучение на рабочем месте
Также развивается формат обучения непосредственно на предприятии: за участником закрепляется наставник из числа опытных сотрудников, в период обучения заключается трудовой договор, а заработная плата выплачивается через Центр трудовой мобильности.
По итогам 2025 года:
- обучены 2 859 человек
- завершили обучение 2 530 человек
- трудоустроены 2 107 человек
Онлайн-обучение и платформа skills.enbek.kz
Дополнительно действует платформа skills.enbek.kz, запущенная в 2021 году.
На ней доступны курсы по IT, предпринимательству и другим востребованным направлениям.
Всего размещено более 575 курсов, из них 291 - бесплатные.
По итогам 2025 года:
- обучение прошли 63 550 человек
- 56 661 человек успешно завершили курсы и получили сертификаты
Сертификаты автоматически отображаются в резюме на электронной бирже труда.
Что дальше
Также в 2026 году в рамках проекта «Молодёжная практика» планируется трудоустроить около 25 тысяч молодых людей.
