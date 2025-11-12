Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" прибыла на космодром Байконур. Блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где специалисты займутся подготовкой к предстоящему запуску, передает BAQ.KZ со ссылкой на Роскосмос.

"Союз-5" предназначена для вывода автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, включая запуски с разгонными блоками. Проект реализуется совместно с Казахстаном, а сама ракета изготовлена на самарском РКЦ "Прогресс".

Двухступенчатая ракета отличается экологической безопасностью благодаря использованию чистых компонентов топлива, высокой точностью вывода полезной нагрузки и относительно невысокой стоимостью запуска. Особенность стартового комплекса — автоматический режим подготовки и пуска, который минимизирует время нахождения ракеты на старте и повышает точность соблюдения времени запуска.

Первый пуск "Союз-5" запланирован до конца 2025 года.