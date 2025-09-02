  • 2 Сентября, 11:09
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Новая ветка метро в Алматы: готов один тоннель, начался монтаж систем

Новая ветка протянется более чем на 5 километров.

Сегодня, 08:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
аким Алматы Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15
198
Фото: аким Алматы

Аким города Дархан Сатыбалды проинспектировал строительство третьего участка первой линии метро, который соединит станцию "Калкаман" с районом рынка "Барлык". Новая ветка протянется более чем на 5 километров, передает BAQ.KZ.

На линии планируется открыть три станции:

  • возле акимата Наурызбайского района,

  • на пересечении проспекта Алатау и улицы Толе би,

  • у рынка "Барлык", где создадут крупный транспортный хаб.

На станции "Калкаман" уже завершена проходка одного тоннеля, выполнено 75% монолитных работ, идет монтаж инженерных систем. По прогнозам, станцией смогут пользоваться свыше 100 тысяч пассажиров ежедневно.

Всего проект предусматривает два тоннеля общей протяженностью более 3 километров. В одном из них уже укладывают рельсы по новой технологии, позволяющей обеспечить бесшумное движение поездов. Второй тоннель планируется завершить в январе 2026 года.

Генподрядчик намерен завершить работы раньше намеченного срока: уже в ноябре стартует этап инженерных и отделочных работ.

"Строительство новых станций и транспортных узлов - это инвестиции в удобство и безопасность жителей. Мы должны завершить работы в срок и с высоким качеством", - отметил Дархан Сатыбалды.

Самое читаемое

Наверх