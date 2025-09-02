Новая ветка метро в Алматы: готов один тоннель, начался монтаж систем
Новая ветка протянется более чем на 5 километров.
Аким города Дархан Сатыбалды проинспектировал строительство третьего участка первой линии метро, который соединит станцию "Калкаман" с районом рынка "Барлык". Новая ветка протянется более чем на 5 километров, передает BAQ.KZ.
На линии планируется открыть три станции:
-
возле акимата Наурызбайского района,
-
на пересечении проспекта Алатау и улицы Толе би,
-
у рынка "Барлык", где создадут крупный транспортный хаб.
На станции "Калкаман" уже завершена проходка одного тоннеля, выполнено 75% монолитных работ, идет монтаж инженерных систем. По прогнозам, станцией смогут пользоваться свыше 100 тысяч пассажиров ежедневно.
Всего проект предусматривает два тоннеля общей протяженностью более 3 километров. В одном из них уже укладывают рельсы по новой технологии, позволяющей обеспечить бесшумное движение поездов. Второй тоннель планируется завершить в январе 2026 года.
Генподрядчик намерен завершить работы раньше намеченного срока: уже в ноябре стартует этап инженерных и отделочных работ.
"Строительство новых станций и транспортных узлов - это инвестиции в удобство и безопасность жителей. Мы должны завершить работы в срок и с высоким качеством", - отметил Дархан Сатыбалды.
