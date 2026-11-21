Шестая часть популярной серии криминальных видеоигр Grand Theft Auto (GTA) установила рекорд мировой игровой индустрии. За первые 24 часа после выхода она принесла разработчикам 3,79 млрд долларов. При этом версия для компьютеров ещё даже не выпущена. Об этом сообщила американская компания Rockstar Games.

Ещё до официального запуска игроки оформили около 32,5 млн предварительных заказов. Для сравнения: предыдущая часть игры — GTA V — заработала миллиард долларов за первые три дня продаж после выхода в 2013 году. С тех пор её купили более 230 млн раз.

GTA — это игра с открытым виртуальным миром, в которой пользователи управляют персонажами, выполняют задания, участвуют в погонях, перестрелках и ограблениях. Действие новой части происходит в вымышленном городе Вайс-Сити, прототипом которого стал Майами.

Главные герои — Люсия Каминос и Джейсон Дюваль. По сюжету они пытаются изменить свою жизнь, но оказываются втянуты в криминальный мир. Дату выхода версии для компьютеров разработчики пока не объявили.