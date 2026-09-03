Новое назначение в Правительстве: кто возглавил Минкультуры

Арман Кырыкбаев назначен министром культуры и информации Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

В связи с новым назначением Кырыкбаев освобожден от ранее занимаемой должности помощника Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Перед назначением его кандидатура прошла согласование в профильном комитете Курултая. По итогам рассмотрения депутаты поддержали возможность назначения Кырыкбаева на должность министра культуры и информации.

Что известно об Армане Кырыкбаеве

Арман Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в Целинограде. Окончил Казахскую государственную академию управления и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Казахстана. По специальности — экономист-международник.

Карьеру начал в системе МИД, работал в Посольстве Казахстана в Узбекистане. В разные годы занимал должности председателя Комитета культуры, вице-министра культуры и информации, заместителя акима Карагандинской области и Алматы, секретаря партии Nur Otan.

С марта 2024 года работал заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента, а в феврале 2025 года был назначен помощником Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.