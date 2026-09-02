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Новое назначение в Управлении делами Президента Казахстана

2 Сентября 2026, 18:58
АВТОР
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2 Сентября 2026, 18:58
2 Сентября 2026, 18:58
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Президент Касым-Жомарт Токаев произвел новое кадровое назначение.

Распоряжением Главы государства Ермек Маратович Абдраманов назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, сообщили в Акорде.

Другие подробности назначения в официальном сообщении не приводятся.

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