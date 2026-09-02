Новое назначение в Управлении делами Президента Казахстана
2 Сентября 2026, 18:58
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2 Сентября 2026, 18:582 Сентября 2026, 18:58
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Президент Касым-Жомарт Токаев произвел новое кадровое назначение.
Распоряжением Главы государства Ермек Маратович Абдраманов назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, сообщили в Акорде.
Другие подробности назначения в официальном сообщении не приводятся.
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