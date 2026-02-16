Современные технологии активно внедряются в государственные сервисы, образование, медицину и социальные институты. В условиях масштабной модернизации особое значение приобретает переход общественных организаций к цифровым форматам работы. Это позволяет повысить прозрачность, доступность услуг и эффективность взаимодействия с людьми. Одним из ярких примеров такого подхода стало новое мобильное приложение, созданное специально для профсоюза «КәсіпҚорған», которое уже сегодня помогает тысячам работников получать услуги и информацию в удобном формате. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

В условиях активного внедрения цифровых технологий во все сферы общественной жизни особое значение приобретает модернизация социальных институтов. Одним из примеров такого подхода стало новое мобильное приложение KasipQorgan APP — цифровая платформа, направленная на оцифровку профсоюзной деятельности и повышение эффективности взаимодействия между профсоюзами и их членами.

Заместитель председателя профсоюзного комитета “КәсіпҚорған” Управления ТОО «Корпорация Казахмыс» и заместитель Руководителя-председателя ОО Молодежная организация Kemel Keleshek Арман Бейсекеев рассказал, что мобильное решение разработано для профсоюза «КәсіпҚорған», входящего в структуру Корпорация Казахмыс.

"Платформа KasipQorgan APP объединяет учет, коммуникацию и сервисную поддержку в одном пространстве и направлена на повышение удобства для членов профсоюза и прозрачности всех процессов", - отметил он.

Сегодня в профсоюз «КәсіпҚорған» входят 42 тысячи человек в нескольких городах страны. Приложение уже демонстрирует высокую востребованность и реальные результаты: количество зарезервированных услуг составило 17 483, к системе подключено 500 партнеров, а более 92 380 раз пользователи воспользовались скидками и сервисными предложениями. Эти показатели подтверждают высокий уровень доверия к цифровым инструментам и интерес со стороны работников.

Цифровой ответ на современные вызовы

Традиционно профсоюзная работа основывалась на бумажном документообороте и очных формах взаимодействия, что зачастую ограничивало оперативность принятия решений и доступность информации. Разработка мобильного приложения стала ответом на необходимость перехода к более современным и удобным форматам работы.

"Приложение позволяет перенести ключевые процессы в мобильную среду, обеспечив постоянный доступ членов профсоюза к актуальной информации и услугам независимо от времени и места. Теперь пользователи могут получать уведомления, следить за деятельностью профсоюза, пользоваться сервисами и взаимодействовать с организацией напрямую через мобильное устройство", - рассказал Арман Бейсекеев.

Основные функции платформы KasipQorgan APP

Цифровая платформа предоставляет пользователям:

— персонализированный цифровой профиль члена профсоюза;

— доступ к информации о деятельности и услугах профсоюза;

— оперативные уведомления и официальные сообщения;

— упрощённую коммуникацию между членами профсоюза и органами управления;

— доступ к партнерским предложениям и скидкам.

Для управленческих структур приложение становится инструментом систематизации данных, повышения прозрачности и оптимизации внутренних процессов. Электронный формат позволяет быстрее обрабатывать обращения, вести учет и анализировать потребности членов профсоюза.

Прозрачность и доверие

Одним из ключевых преимуществ цифровой платформы является повышение прозрачности профсоюзной деятельности. Электронный формат учета и взаимодействия снижает риски ошибок, упрощает контроль процессов и способствует укреплению доверия между членами профсоюза и руководящими органами.

«Сегодня профсоюз должен идти в ногу со временем. Цифровые решения позволяют быть ближе к каждому работнику, оперативно реагировать на обращения и предоставлять необходимые сервисы. Новое приложение KasipQorgan APP делает нашу деятельность более открытой, прозрачной и удобной для всех членов профсоюза», - добавил заместитель председателя профсоюзного комитета «КәсіпҚорған».

Значение для развития профсоюзного движения

Внедрение цифровой платформы отражает общий курс на цифровую трансформацию социальной сферы Казахстана. Профсоюзные организации демонстрируют готовность интегрировать современные технологии, сохраняя при этом свои базовые ценности — защиту прав и интересов работников.

Эксперты отмечают, что подобные решения способны значительно повысить вовлеченность молодежи в профсоюзное движение, сформировать более открытую систему взаимодействия и укрепить роль профсоюзов в общественной жизни. Цифровые сервисы делают участие в профсоюзе более удобным и понятным для нового поколения работников.

Взгляд в будущее

Цифровизация в Казахстане продолжает активно развиваться. По официальным данным, доля государственных услуг, доступных в электронном формате, уже превышает 90 процентов, а уровень цифровой грамотности населения ежегодно растет. В стране формируется единая экосистема цифровых сервисов, охватывающая как государственный, так и корпоративный сектор.

На этом фоне внедрение нового мобильного приложения KasipQorgan APP для профсоюза «КәсіпҚорған» становится частью масштабного процесса модернизации социальной сферы. Платформа рассматривается не только как текущий инструмент, но и как основа для дальнейшего развития и масштабирования цифровых профсоюзных сервисов.

В перспективе подобные решения могут быть внедрены и в других организациях, став важным элементом современной социальной инфраструктуры. Цифровые технологии уже сегодня помогают сделать профсоюзную работу более доступной, прозрачной и эффективной, а значит — еще более полезной для каждого работника.