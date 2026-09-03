Новое здание спустя полвека: сельская школа в Жетысу встретила учеников

В селе Рудничный области Жетысу открылась новая школа, построенная на средства, возвращенные государству после возврата незаконно выведенных активов. Прежнее здание учебного заведения работало с 1970-х годов и уже не соответствовало современным требованиям, сообщает BAQ.KZ.

Строительство новой школы началось в 2025 году. Работы находились под контролем прокуратуры.

Проект стал одним из объектов, которые финансируются за счет возвращенных государству средств. В области Жетысу на такие деньги строят и реконструируют 29 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры общей стоимостью 41,9 млрд тенге.

Больше всего проектов приходится на здравоохранение. В регионе строят и обновляют 21 такой объект. Еще четыре связаны с водоснабжением и четыре с образованием.

На сегодняшний день работы завершены на 23 объектах. Еще шесть находятся на стадии строительства.

Новая школа в Рудничном должна заменить старое здание, которое использовалось несколько десятилетий и перестало отвечать требованиям к современному учебному процессу.