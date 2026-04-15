Нового командующего войсками «Запад» назначил Глава государства
Об этом сообщили в пресс-службе Президента.
Сегодня 2026, 09:00
Сегодня 2026, 09:00Сегодня 2026, 09:00
122Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего войсками «Запад», передает BAQ.kz.
«Распоряжением Главы государства Карибаев Нурлан Серикбаевич назначен командующим войсками регионального командования «Запад», – говорится в сообщении
Ранее данную должность занимал Бауыржан Артыков.
Самое читаемое
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- В Семее впервые более 40 тысяч жителей будут обеспечены горячей водой
- В Астане горит электрощитовая в многоквартирном доме
- В Турции произошла стрельба в школе, ранены 16 человек
- Продажу долгов по микрокредитам коллекторам ограничили: что известно