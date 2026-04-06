Экипаж вертолёта Казавиаспас МЧС Казахстана вместе с врачами доставил 7-дневного ребёнка и его маму из Павлодара в Астану, передает BAQ.kz.

Рейс длился 2 часа. Младенца сразу направили в кардиохирургический центр «Жүрек» для специализированной помощи.

Во время полёта сотрудники МЧС следили, чтобы транспортировка была безопасной.

Такие срочные рейсы – часть регулярной работы авиации МЧС, особенно когда каждая минута важна для здоровья пациента.