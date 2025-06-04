В Алматы сотрудники департамента КНБ и управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной торговлей новорожденными, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет. Ее участники через социальные сети устанавливали контакт с женщинами из уязвимых социальных групп, включая иностранок, которые по различным причинам были готовы отказаться от детей. Затем младенцы незаконно передавались "покупателям" - людям, желающим завести ребёнка в обход закона.

В ходе оперативной разработки задокументирован факт попытки продажи новорожденного мальчика. Подозреваемые были задержаны с поличным в момент передачи крупной суммы денег. Ребёнок изъят и передан под государственную защиту, сейчас он находится в специализированном учреждении.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов, есть основания полагать, что группа действовала по налаженной схеме и могла быть связана с другими регионами страны. Ведется масштабное следствие, возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы.

"Незаконные действия в отношении детей - особенно новорожденных - это тяжкое и циничное преступление. Уверяю, ни один такой факт не останется без должной правовой оценки", - подчеркнул Науатов.

Правоохранительные органы продолжают установление всех причастных лиц, а также возможных случаев аналогичных преступлений.