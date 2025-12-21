Аким ВКО Нурымбет Сактаганов посетил район Алтай с рабочим визитом. В селе Полянское прошло торжественное открытие молочно-товарной фермы на 1075 фуражных голов ,передаёт BAQ.KZ.

Новый объект реализуется в рамках масштабного инвестпроекта ТОО "Мойылды-Байконур". Он появился в сфере сельского хозяйства 21 год назад. Общий объем инвестиций составил 10,151 млрд тенге, из которых свыше 5,4 млрд - это собственные средства предприятия.

Строительство началось в апреле прошлого года и завершилось в конце 2025 года. Генподрядчик - ТОО "ВостокАгроХолдинг".

На ферме установлено современное оборудование, закуплена техника и ведется активная работа по развитию кормовой базы.

"В планах - оснастить ферму высокопроизводительной техникой и привезти сюда племенное поголовье голштинской породы2, - отметили в областном акимате.

После запуска на предприятии будут производить до шести тысяч тонн молока в год. Сегодня в компании тоудоустроены 82 человека. Реализация проекта проходит при поддержке АО "СПК "Ертіс".