Новую школу на 100 мест открыли в селе Актюбинской области

В селе Кенсахара Мартукского района Актюбинской области новый учебный год начался в новой школе. Современное здание на 100 мест построили на месте прежней школы 1967 года, которая была признана аварийной.

Двухэтажное здание ввели в эксплуатацию 1 сентября, в День знаний. Строительные работы проводила компания «Nomad».

Сейчас в Кенсахарской средней школе обучаются 123 ребенка. В этом году в первый класс пришли 13 учеников, еще семь детей посещают группу предшкольной подготовки. В школе работают 30 педагогов.

В новом здании оборудованы девять учебных кабинетов, а также кабинеты информатики, физики, химии, мультимедийный и трудовой кабинеты. Для учеников также предусмотрены спортивный зал, библиотека, столовая и медицинский кабинет.

На открытии школы аким Мартукского района Медет Ыскаков отметил, что одной из задач остается сокращение разрыва между условиями обучения детей в селах и городах.