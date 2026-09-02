Новую школу на 100 мест открыли в селе Актюбинской области
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В селе Кенсахара Мартукского района Актюбинской области новый учебный год начался в новой школе. Современное здание на 100 мест построили на месте прежней школы 1967 года, которая была признана аварийной.
Двухэтажное здание ввели в эксплуатацию 1 сентября, в День знаний. Строительные работы проводила компания «Nomad».
Сейчас в Кенсахарской средней школе обучаются 123 ребенка. В этом году в первый класс пришли 13 учеников, еще семь детей посещают группу предшкольной подготовки. В школе работают 30 педагогов.
В новом здании оборудованы девять учебных кабинетов, а также кабинеты информатики, физики, химии, мультимедийный и трудовой кабинеты. Для учеников также предусмотрены спортивный зал, библиотека, столовая и медицинский кабинет.
На открытии школы аким Мартукского района Медет Ыскаков отметил, что одной из задач остается сокращение разрыва между условиями обучения детей в селах и городах.
«До этого дети села Кенсахара обучались в школе, построенной в 1967 году. Сегодня для них создано безопасное и современное образовательное пространство. Это важный проект, которого жители села ждали много лет», – сказал аким района.
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