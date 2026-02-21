Новую точку притяжения создадут в Алматы
Гастрономический коридор появится на ул. Курмангазы.
Сегодня 2026, 08:54
97Фото: Акимат города Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел объезд по вопросам благоустройства общественных пространств и поручил проработать возможность комплексной трансформации ряда городских территорий, передает BAQ.KZ.
В числе инициатив - формирование гастрономической улицы на ул. Курмангазы на участке от пр. Абылай хана до пр. Достык. Это один из центральных отрезков города с высокой пешеходной активностью и развитой сетью заведений общественного питания.
Так, планируется внедрение единого дизайн-кода фасадов, благоустройство прилегающей территории, организация летних террас и упорядочение наружной рекламы, чтобы сформировать комфортный городской променад и новую точку притяжения для жителей и гостей Алматы.
