Фото: Акимат города Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел объезд по вопросам благоустройства общественных пространств и поручил проработать возможность комплексной трансформации ряда городских территорий, передает BAQ.KZ.

В числе инициатив - формирование гастрономической улицы на ул. Курмангазы на участке от пр. Абылай хана до пр. Достык. Это один из центральных отрезков города с высокой пешеходной активностью и развитой сетью заведений общественного питания.

Так, планируется внедрение единого дизайн-кода фасадов, благоустройство прилегающей территории, организация летних террас и упорядочение наружной рекламы, чтобы сформировать комфортный городской променад и новую точку притяжения для жителей и гостей Алматы.

