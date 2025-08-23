Новые канализационные очистные сооружения начали строить в Астане
Объект планируется завершить в 2028 году.
Новые канализационные очистные сооружения начали строить в Астане. Об этом на своей странице в Instagram рассказал Аким Астаны Женис Касымбек, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"На сегодняшний день хозяйственно-бытовые стоки очищаются на канализационных очистных сооружениях (КОС №1), мощность которого составляет 254 тыс. м³/сут.
Согласно генеральному плану прогнозируемая численность населения к 2035 году составит порядка 2 млн 275 тыс. человек, что приведет к значительному увеличению хозяйственно-бытовых стоков и к необходимости строительства дополнительных очистных сооружений", - написал аким столицы.
Учитывая это, по информации главы города, начато строительство новых канализационных очистных сооружений (КОС №2) с подводящими и отводящими коллекторами. Производительность КОС №2 составит 188 тыс. м³/сут. Планируется завершить важный объект для города в 2028 году.
