В Казахстане намерены активизировать освоение новых месторождений углеводородов в рамках плана по укреплению ресурсной базы и обеспечению энергетической безопасности, передает BAQ.KZ.

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства доложил о текущем состоянии топливно-энергетического комплекса.

По его словам, за январь–март 2026 года объем добычи нефти и газового конденсата составил 19,7 млн тонн, что соответствует 80,2% к аналогичному периоду прошлого года.

На месторождении Карачаганак продолжаются работы по вводу шестого компрессора обратной закачки сырого газа, что позволит поддерживать уровень добычи нефти на уровне 10–11 млн тонн в год.

Параллельно ведутся переговоры с крупными недропользователями по вопросам увеличения добычи.

Экспорт нефти за три месяца составил 15,3 млн тонн, или 78,5% к аналогичному периоду 2025 года. По итогам 2026 года прогнозируется показатель на уровне 76 млн тонн.

В газовой отрасли также отмечается снижение показателей. За отчетный период добыто 13,6 млрд кубометров газа, что составляет 84,9% к прошлому году. Прогноз на 2026 год - 62,7 млрд кубометров.

При этом в ведомстве делают ставку на долгосрочное развитие отрасли.

«В целях укрепления долгосрочной ресурсной базы газовой отрасли и обеспечения энергетической безопасности страны министерством совместно с фондом Самрук-Казына реализуется план освоения новых перспективных месторождений углеводородов до 2035 года», - отметил министр.

Он добавил, что в рамках этого плана до конца текущего года планируется завершить строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров.

Реализация этих проектов направлена на поддержание добычи, развитие переработки и снижение зависимости от внешних факторов.