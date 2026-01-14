Минфин РК анонсировал поэтапное внедрение маркировки пива и пивных напитков с 2026 года, передает BAQ.KZ.

В частности, Комитет государственных доходов сообщил о поэтапном внедрении системы цифровой маркировки пива и пивных напитков, а также о запуске процедур регистрации в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ).

– В соответствии с приказом "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке", начиная с 1 февраля 2026 года в Республике Казахстан планируется поэтапное введение цифровой маркировки пива и пивных напитков. В этой связи производители и импортёры могут уже сейчас ознакомиться с работой системы и возможностями регистрации в ИС МПТ на промышленном стенде tanba.markirovka.kz. Система предназначена для отражения сведений о продукции и поддержки процессов, связанных с применением кодов Data Matrix в производстве и логистике, – говорится в сообщении.

С 1 февраля 2026 года предусматривается внедрение цифровой маркировки для продукции в кегах и бутылках, а с 1 января 2027 года — для продукции в жестяных банках.

В КГД отметили, что продукция, выпускаемая после указанных дат, будет отражаться в ИС МПТ с использованием кодов Data Matrix при её вводе в оборот.

Следует отметить, что в настоящее время пиво и пивные напитки не подлежат маркировке учетно-контрольными марками. Введение цифровых инструментов позволит расширить возможности мониторинга рынка и создать дополнительные условия для его легального и стабильного развития.