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Новые тарифы на проезд в общественном транспорте утвердили в Астане

15 Октября 2026, 11:43
АВТОР
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BAQ.KZ 15 Октября 2026, 11:43
15 Октября 2026, 11:43
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Фото: BAQ.KZ

В Астане утвердили новые тарифы на проезд в автобусах. Стоимость поездки будет зависеть от категории маршрута и способа оплаты.

Соответствующее постановление "О некоторых вопросах тарифов на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях по городу Астане" утвердил акимат.

При безналичной оплате тарифы составят:

  • Городские и социально значимые маршруты — 150 тенге.
  • Экспресс-маршруты — 300 тенге.
  • Пригородные маршруты — 13 тенге за километр.

При оплате наличными:

  • Городские и социально значимые маршруты — 300 тенге.
  • Экспресс-маршруты — 400 тенге.
  • Пригородные маршруты — 19 тенге за километр.

Для владельцев льготных транспортных карт проезд на социально значимых маршрутах останется бесплатным.

Кроме того, при сбое электронной системы оплаты пассажиры с электронными проездными документами смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Новые тарифы начнут действовать через 10 календарных дней после первого официального опубликования постановления.

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