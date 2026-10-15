Новые тарифы на проезд в общественном транспорте утвердили в Астане
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В Астане утвердили новые тарифы на проезд в автобусах. Стоимость поездки будет зависеть от категории маршрута и способа оплаты.
Соответствующее постановление "О некоторых вопросах тарифов на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях по городу Астане" утвердил акимат.
При безналичной оплате тарифы составят:
- Городские и социально значимые маршруты — 150 тенге.
- Экспресс-маршруты — 300 тенге.
- Пригородные маршруты — 13 тенге за километр.
При оплате наличными:
- Городские и социально значимые маршруты — 300 тенге.
- Экспресс-маршруты — 400 тенге.
- Пригородные маршруты — 19 тенге за километр.
Для владельцев льготных транспортных карт проезд на социально значимых маршрутах останется бесплатным.
Кроме того, при сбое электронной системы оплаты пассажиры с электронными проездными документами смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Новые тарифы начнут действовать через 10 календарных дней после первого официального опубликования постановления.
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