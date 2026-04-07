В Казахстане ведется строительство новых объектов угольной генерации - сразу четыре крупных проекта реализует компания Самрук-Энерго. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель правления компании Кайрат Максутов, передает BAQ.KZ.

По его словам, проекты направлены на увеличение энергомощностей и обеспечение стабильного энергоснабжения страны.

Одним из ключевых направлений является расширение Экибастузская ГРЭС-2. Здесь планируется строительство энергоблоков №3 и №4 мощностью по 550 МВт каждый. EPC-контракт уже заключен, а проектная документация разработана.

Параллельно ведется строительство новой теплоэлектроцентрали в Кокшетау. Проект предусматривает увеличение мощности до 820 Гкал/час. На площадке уже подведены коммуникации и ведётся подготовка инфраструктуры. Поставка оборудования ожидается в 2027 году, а запуск станции - в первом квартале 2029 года.

Ещё два проекта реализуются в Семей и Усть-Каменогорск. В январе 2026 года подписаны EPC-контракты с международным консорциумом. Ввод новых ТЭЦ в этих городах запланирован на конец 2029 года.

«Таким образом, Самрук-Энерго обеспечивает своевременную реализацию проектов угольной генерации в рамках исполнения поручений Президента и Правительства», - отметил Кайрат Максутов.

Реализация этих проектов позволит сократить дефицит электроэнергии, повысить надёжность энергосистемы и обеспечить устойчивое развитие регионов.