В рамках заседания Правительства Министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что в условиях глобального тренда на декарбонизацию и в соответствии с национальным курсом на снижение углеродного следа, Казахстан делает ставку на технологии "чистого угля", передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день подтверждённые запасы энергетического угля в стране составляют 33,6 млрд тонн. В этих условиях полный отказ от угольной генерации в ближайшей перспективе экономически нецелесообразен. Вместо этого будет реализован подход, позволяющий обеспечить экологическую безопасность за счёт использования передовых технологий.

"В этой связи, строительство новых, а также модернизация действующих угольных станций будет базироваться на технологиях чистого угля, соответствующих экологическим требованиям и нормам с минимальным воздействием на экологию. Ярким примером таких проектов являются ТЭЦ, которые планируется реализовать в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, а также крупных электростанций в городах Курчатов и Экибастуз", - сказал Ерлан Аккенженов.

Применение технологий "чистого угля" обеспечит соответствие экологическим стандартам, снизит воздействие на окружающую среду и повысит эффективность угольной генерации, сохраняя при этом доступность электроэнергии для потребителей.