Новые требования по охране труда отложили до 2027 года: что произошло

В Казахстане перенесли сроки введения новых правил обучения и проверки знаний в области безопасности и охраны труда.

Решение принято после обращений со стороны работодателей, обучающих организаций и экспертного сообщества.

Изначально новые требования должны были вступить в силу 12 июля 2026 года. Однако Министерство труда и социальной защиты населения инициировало перенос срока их введения на 1 января 2027 года.

Что изменится в новых правилах

Изменения предусмотрены приказом Министра труда от 30 мая 2026 года №223.

Документ меняет подходы к обучению и проверке знаний по безопасности труда. В частности, он устанавливает более чёткие требования к учебным центрам, определяет порядок формирования их перечня, а также вводит отдельный алгоритм подготовки для некоторых категорий специалистов.

Почему сроки перенесли

В Минтруда поступили обращения по поводу применения новых правил. Свои предложения направили работодатели, организации, занимающиеся обучением, и представители экспертного сообщества.

С учётом этих обращений ведомство решило перенести сроки вступления требований в силу, чтобы продолжить обсуждение и учесть позиции всех заинтересованных сторон.

Что будет дальше

До 1 января 2027 года Министерство продолжит обсуждение новых правил с социальными партнёрами, профсоюзами и представителями бизнеса.

По итогам этой работы планируется выработать сбалансированные решения. При необходимости в нормативные документы могут быть внесены соответствующие изменения.

Таким образом, до конца 2026 года действующие требования по обучению и проверке знаний в области безопасности и охраны труда сохраняются, а новые нормы начнут применяться после дополнительной проработки.