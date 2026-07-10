Новые требования по охране труда отложили до 2027 года: что произошло
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В Казахстане перенесли сроки введения новых правил обучения и проверки знаний в области безопасности и охраны труда.
Решение принято после обращений со стороны работодателей, обучающих организаций и экспертного сообщества.
Изначально новые требования должны были вступить в силу 12 июля 2026 года. Однако Министерство труда и социальной защиты населения инициировало перенос срока их введения на 1 января 2027 года.
Что изменится в новых правилах
Изменения предусмотрены приказом Министра труда от 30 мая 2026 года №223.
Документ меняет подходы к обучению и проверке знаний по безопасности труда. В частности, он устанавливает более чёткие требования к учебным центрам, определяет порядок формирования их перечня, а также вводит отдельный алгоритм подготовки для некоторых категорий специалистов.
Почему сроки перенесли
В Минтруда поступили обращения по поводу применения новых правил. Свои предложения направили работодатели, организации, занимающиеся обучением, и представители экспертного сообщества.
С учётом этих обращений ведомство решило перенести сроки вступления требований в силу, чтобы продолжить обсуждение и учесть позиции всех заинтересованных сторон.
Что будет дальше
До 1 января 2027 года Министерство продолжит обсуждение новых правил с социальными партнёрами, профсоюзами и представителями бизнеса.
По итогам этой работы планируется выработать сбалансированные решения. При необходимости в нормативные документы могут быть внесены соответствующие изменения.
Таким образом, до конца 2026 года действующие требования по обучению и проверке знаний в области безопасности и охраны труда сохраняются, а новые нормы начнут применяться после дополнительной проработки.
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