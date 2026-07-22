Новые условия для экспорта: почему Казахстану важно развивать разные маршруты

Изменения в международной обстановке вновь актуализировали вопрос устойчивости экспортных и транспортных маршрутов Казахстана. Казахстанский политолог Ералы Нуржума рассказал BAQ.KZ, почему в нынешних условиях все большее значение приобретают диверсификация логистики, развитие Среднего коридора и экономическая составляющая многовекторной политики.

17 и 19 июля 2026 года в Черном море произошли атаки беспилотников на суда, задействованные в коммерческой транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что подобные действия затрагивают экономические интересы страны, международную торговлю и безопасность транспортно-логистических цепочек.

На этом фоне вновь возникает вопрос, насколько экономика Казахстана зависит от стабильности международных маршрутов и какую роль могут сыграть альтернативные направления поставок.

По мнению политолога Ералы Нуржумы, современные международные процессы необходимо рассматривать не только через призму внешней политики. Их последствия могут отражаться на энергетике, логистике, перевозках и глобальных цепочках поставок.

«Это означает, что многовекторная политика должна опираться не только на дипломатический баланс, но и на устойчивость экономики. В наших реалиях политический нейтралитет не всегда защищает от экономических потерь», — отметил политолог.

Экспортные маршруты приобретают особое значение

Для Казахстана одним из наиболее чувствительных направлений остается нефтегазовый сектор, поскольку он обеспечивает значительную часть экспортной выручки страны.

Однако, как отмечает Нуржума, вопрос касается не только нефти. Международная логистика включает также железнодорожные и морские перевозки, экспорт металлов, зерна и другой казахстанской продукции.

От устойчивости этих направлений во многом зависит и восприятие Казахстана зарубежными инвесторами.

По словам эксперта, международный капитал при выборе страны учитывает не только налоговые условия и стоимость ведения бизнеса, но также возможность стабильного доступа к мировым рынкам.

Поэтому предсказуемость транспортных и экспортных маршрутов становится одним из факторов инвестиционной привлекательности.

Диверсификация становится частью экономической устойчивости

Отдельное внимание политолог уделяет зависимости от отдельных транспортных направлений.

По его мнению, чем шире выбор экспортных маршрутов, тем больше возможностей у страны адаптироваться к изменениям международной обстановки.

«Именно поэтому диверсификация транспортных путей уже не экономическая стратегия, а элемент национальной безопасности. Чем больше альтернативных маршрутов существует, тем меньше вероятность, что внешние кризисы будут диктовать Казахстану условия», — считает Нуржума.

При этом речь не идет об отказе от действующих транспортных коридоров.

Эксперт считает более важным параллельное развитие нескольких направлений, которые могли бы дополнять друг друга.

Одним из таких проектов является Средний коридор. По оценке Нуржумы, его значение сегодня выходит за рамки исключительно инфраструктурного проекта.

«При этом важно понимать, что полностью отказаться от существующих маршрутов невозможно и экономически нецелесообразно. Речь должна идти о создании системы, при которой остановка любого одного маршрута не ставит под угрозу всю экспортную модель страны. Именно это и означает настоящая диверсификация», — отметил эксперт.

Таким образом, задача заключается не в замене одного маршрута другим, а в формировании нескольких полноценных экспортных направлений.

Многовекторность получает экономическое измерение

Происходящие изменения, по мнению Нуржумы, не означают необходимости пересматривать многовекторный подход Казахстана во внешней политике.

Напротив, эксперт считает эту модель по-прежнему востребованной. Вместе с тем ее значение постепенно расширяется.

«Многовекторность больше не может ограничиваться исключительно дипломатическим балансом между мировыми центрами силы. Сегодня она должна опираться на экономическую устойчивость, диверсифицированную логистику, развитие собственных транспортных коридоров и снижение критической зависимости от отдельных маршрутов», — заявил политолог.

Таким образом, на фоне меняющейся международной обстановки для Казахстана все большее значение приобретает не только сохранение внешнеполитического баланса, но и развитие нескольких направлений для выхода на мировые рынки.

Расширение транспортных возможностей, развитие Среднего коридора и сохранение действующих экспортных путей могут сформировать более гибкую логистическую модель, при которой Казахстан будет располагать большим выбором маршрутов для внешней торговли.