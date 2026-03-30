Заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий Национальная гвардия МВД РК генерал-майор Ансаган Балтабеков проинспектировал строительство военных объектов в Алматы и Туркестан, передает BAQ.kz.

В Алматы главнокомандующий ознакомился с реализацией проекта по размещению батальона оперативного назначения в Турксибском районе. Строительство ведется с 2022 года и сейчас находится на завершающем этапе - идет дооснащение зданий и подготовка инфраструктуры к вводу в эксплуатацию.

Комплекс включает казармы, столовую, медицинский пункт, автопарки, объекты инженерного и тылового обеспечения, а также инфраструктуру для кинологической службы.

Кроме того, в воинской части 5571 продолжается строительство пятиэтажного многофункционального здания. В нем разместятся медицинский блок и подразделения бригады, а общая вместимость превысит 400 военнослужащих.

В Туркестане Ансаган Балтабеков проверил ход строительства военного городка Национальной гвардии, который возводится на площади 10 гектаров.

В настоящее время там ведутся работы по строительству основных конструкций и инженерной инфраструктуры.

Параллельно новые военные объекты строятся и в других регионах Казахстана - в Кызылорде, Жезказгане, Уральске и Атырау.

Это часть системной работы по созданию современных условий для службы военнослужащих и укреплению материально-технической базы войск правопорядка.

По итогам инспекции главнокомандующий дал ряд поручений, подчеркнув необходимость строгого соблюдения стандартов и сроков.

«Создаваемые объекты должны соответствовать современным требованиям и в полной мере обеспечивать потребности личного состава и выполнение задач войск правопорядка», - отметил Ансаган Балтабеков.

Реализация проектов направлена на повышение оперативной готовности подразделений и развитие современной военной инфраструктуры страны.