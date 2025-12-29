Год подходит к концу, и в парламенте уже готовятся к обсуждению новых законопроектов, передает BAQ.KZ.

О том, какие инициативы будут в центре внимания в следующем году, рассказал в кулуарах Мажилиса депутат Айдарбек Ходжаназаров.

"На самом деле мы участвуем в обсуждении всех законов, которые приходят в парламент. В частности, у нас есть ряд поправок, которые мы уже ввели в этом году и внесли, и есть поправки, которые мы не успели внести. К примеру, не закончили работу по закону о банковской деятельности, о законе об исламском банкинге. Ряд поправок не попали в текущий закон. Мы не успели их отработать. Планируем их внести в следующем году", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что среди приоритетов следующего года будут вопросы сельского хозяйства, охраны почв и сохранения плодородия земель.

"Планируется работа по ряду законов, касательно сельского хозяйства, по охране почв, по использованию и сохранению плодородия почвы. На самом деле законов, поступающих в парламент, много, и наша партия планирует участвовать в каждом из этих законов, и в частности защищать интересы наших избирателей", — сказал Ходжаназаров.

Депутат также отметил, что в следующем году поступят и новые законопроекты, которые станут предметом парламентского обсуждения.