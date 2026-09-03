Новым главой Минэкологии стал Алибек Куантыров

Алибек Куантыров назначен министром экологии и природных ресурсов Казахстана. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Этим же указом Куантыров освобожден от ранее занимаемой должности заместителя министра иностранных дел, передает BAQ.KZ.

До назначения его кандидатуру рассмотрел Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам Курултая. По итогам заседания депутаты поддержали возможность назначения Куантырова на пост главы Минэкологии.

Что известно об Алибекe Куантырове

Алибек Куантыров родился 14 ноября 1983 года в Атырау. Окончил Томский государственный университет по специальностям «Финансы и кредит» и «Лингвистика и межкультурная коммуникация». В 2010 году по программе «Болашақ» получил степень магистра прикладной экономики в Мичиганском университете. Владеет казахским, русским, английским, испанским и немецким языками.

Карьеру начинал в Министерстве экономики и бюджетного планирования. В разные годы работал в Министерстве финансов, Комитете геологии и недропользования, Администрации Президента и Канцелярии Первого Президента.

В 2021 году стал вице-министром национальной экономики, а с января 2022-го по февраль 2024 года возглавлял Министерство национальной экономики. Позже руководил ассоциацией KAZENERGY. С июля 2024 года до нынешнего назначения занимал должность заместителя министра иностранных дел.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».