Новым министром по ЧС Казахстана стал Мурат Муханов

Мурат Муханов назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

До назначения его кандидатуру рассмотрел Комитет по международным делам, обороне и безопасности Курултая. По итогам заседания депутаты поддержали возможность назначения Муханова на должность главы МЧС.

Что известно о новом министре

Мурат Муханов родился 1 июля 1985 года в Жанаозене Мангистауской области. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС по специальности «Пожарная безопасность».

Практически вся его профессиональная карьера связана с системой чрезвычайных ситуаций. Работу начал инженером противопожарной службы Мангистауской области, затем занимал руководящие должности в региональном ДЧС.

С 2020 по 2024 год возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. В 2024 году исполнял обязанности заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС, после чего вновь руководил региональным департаментом.

В июне 2026 года Муханов стал руководителем аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям. Теперь он возглавил ведомство.

Имеет звание полковника, награжден ведомственными медалями и Почетной грамотой МЧС РК.