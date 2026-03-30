Новый авиамаршрут без пересадок стал доступен казахстанцам

Казахстанская авиакомпания запускает прямые рейсы между Карагандой и Шымкентом.

Фото: Chursinov Artem/Baq.kz

SCAT Airlines открывает новый прямой маршрут между Караганда и Шымкент - рейсы начнут выполняться с 26 мая, передает BAQ.kz.

Как сообщили в авиакомпании, билеты уже поступили в продажу.

Полеты будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и четвергам.

Во вторник вылет из Караганды запланирован на 09:00, в четверг - на 23:00.

Время в пути составит 2 часа 15 минут. Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолёте Boeing 737.

Стоимость билетов начинается от 27 463 тенге.

