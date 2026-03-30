Новый авиамаршрут без пересадок стал доступен казахстанцам
Казахстанская авиакомпания запускает прямые рейсы между Карагандой и Шымкентом.
Сегодня 2026, 11:12
72Фото: Chursinov Artem/Baq.kz
SCAT Airlines открывает новый прямой маршрут между Караганда и Шымкент - рейсы начнут выполняться с 26 мая, передает BAQ.kz.
Как сообщили в авиакомпании, билеты уже поступили в продажу.
Полеты будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и четвергам.
Во вторник вылет из Караганды запланирован на 09:00, в четверг - на 23:00.
Время в пути составит 2 часа 15 минут. Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолёте Boeing 737.
Стоимость билетов начинается от 27 463 тенге.
