Новый авиарейс связал Астану и Ташкент
Время в пути составляет около двух часов.
В Международном аэропорту столицы состоялось торжественное открытие нового авиарейса по маршруту «Ташкент – Астана – Ташкент», передает BAQ.kz.
Полёты запускает узбекская авиакомпания Centrum Air.
В мероприятии приняли участие представители Казахстана и Узбекистана, а также руководство аэропорта. Они отметили, что новый рейс поможет укрепить транспортное сообщение между странами и расширит деловые, туристические и культурные связи.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Полёты осуществляются на самолётах Airbus A320 и Airbus A321. Время в пути составляет около двух часов.
Открытие направления делает перелёты между столицами более удобными и доступными для пассажиров.
Астана остаётся одним из ключевых деловых и политических центров региона, а Ташкент — важным экономическим и культурным узлом Центральной Азии.
В Centrum Air подчеркнули, что компания продолжит развивать маршрутную сеть и усиливать сотрудничество между странами.
