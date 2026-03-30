В Международном аэропорту столицы состоялось торжественное открытие нового авиарейса по маршруту « Ташкент – Астана – Ташкент», передает BAQ.kz.

Полёты запускает узбекская авиакомпания Centrum Air.

В мероприятии приняли участие представители Казахстана и Узбекистана, а также руководство аэропорта. Они отметили, что новый рейс поможет укрепить транспортное сообщение между странами и расширит деловые, туристические и культурные связи.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Полёты осуществляются на самолётах Airbus A320 и Airbus A321. Время в пути составляет около двух часов.

Открытие направления делает перелёты между столицами более удобными и доступными для пассажиров.

Астана остаётся одним из ключевых деловых и политических центров региона, а Ташкент — важным экономическим и культурным узлом Центральной Азии.

В Centrum Air подчеркнули, что компания продолжит развивать маршрутную сеть и усиливать сотрудничество между странами.