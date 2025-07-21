Национальная гвардия МВД РК продолжает открывать новые имена среди своих военнослужащих. Один из них — рядовой Алихан Медеуулы, проходящий срочную службу в воинской части 6679 регионального командования "Шығыс". Его голос уже сегодня сравнивают с голосом Народного артиста Казахстана, легенды эфира — Ануарбека Байжанбаева, передает BAQ.KZ.

Старший из четырёх детей, он с детства проявлял любознательность, увлекался книгами и поэзией. В 2020 году окончил школу и успешно поступил в Карагандинский железнодорожный колледж. Обучение завершил с отличием, получив красный диплом по специальности "помощник машиниста тепловоза".

Призванный из Караганды, сегодня он проходит срочную службу в Павлодаре. Военнослужащий несёт караульную службу в составе подразделения, которое занимается охраной учреждений уголовно-исполнительной системы, а также конвоированием осуждённых и подследственных.

В повседневной службе гвардеец проявляет образцовую дисциплину, высокую ответственность и стремление к самосовершенствованию.

Сослуживцы и командование подчёркивают, что Алихан отличается как качествами настоящего воина, так и глубоким творческим потенциалом. Он обладает отличной дикцией, чёткой речью и выразительной подачей. Голос гвардейца не раз звучал на общественных и культурных мероприятиях воинской части.

Именно поэтому его уже сейчас называют "новым Байжанбаевым" - за редкий голос, умение завораживать словом и преданность делу.

Отметим, что Национальная гвардия - это не только школа мужества и дисциплины, но и среда, где раскрываются таланты и рождаются большие мечты. Один из ярких примеров - военнослужащий столичной бригады 5573 рядовой Батырхан Сагидолла, который уже стал известным далеко за пределами своего подразделения, благодаря выразительному голосу и увлечению дикторским искусством.