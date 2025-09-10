В Караганде официально дали старт строительству нового энергоблока на ТЭЦ-3, передает BAQ.KZ. Торжественную церемонию открытия символизировала закладка капсулы времени — символ веры в развитие города и его энергетического будущего.

На площадке станции собрались ключевые фигуры: аким области Ермаганбет Булекпаев, вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, заместитель председателя правления Евразийского банка развития Руслан Даленов, а также председатель наблюдательного совета и гендиректор "Казахстанских коммунальных систем" Динмухамет и Сабыргали Идрисовы. Строительство энергоблока обещает стать прорывом для региона.

К 2028 году здесь появится котлоагрегат №9 мощностью 650 тонн пара в час и турбоагрегат №7. Новый блок добавит 140 мегаватт электроэнергии и 180 гигакалорий тепла в час, что позволит покрыть растущие потребности Караганды и обеспечить теплом свыше 400 жилых домов и социальных объектов. Проект реализует ТОО "Караганда Энергоцентр" при поддержке Евразийского банка развития. Ключевым этапом стало подписание инвестиционного соглашения с Министерством энергетики РК, благодаря которому строительство получило статус национально значимого.

Разработчики подчеркивают: новый энергоблок соответствует современным экологическим стандартам и будет работать с применением технологий, снижающих нагрузку на окружающую среду.