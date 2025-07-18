Три года назад Улытау получил статус отдельной области, а вместе с ним — и план развития до 2026 года. Что изменилось с тех пор и в какой сфере регион продвинулся дальше всего? BAQ.KZ представляет обзор социально-экономических достижений региона.

Экономическое развитие: Объём инвестиций вырос

Предпринимательство — основа экономики любого региона. По данным акимата области, эта сфера в Улытау активно развивается. В 2024 году субъекты малого и среднего бизнеса произвели продукции на 133,8 млрд тенге, что на 34,4% больше по сравнению с предыдущим периодом. Доля МСБ в валовом региональном продукте составила 7,3%. Молодые предприниматели получили безвозмездные государственные гранты на реализацию стартапов на общую сумму 500 млн тенге.

В рамках национального проекта по развитию предпринимательства поддержку получили 351 проект на общую сумму 15,1 млрд тенге.

В 2024 году в сфере торговли и услуг было открыто 73 новых объекта на сумму 2,3 млрд тенге.

Такие показатели напрямую связаны с мерами государственной поддержки и улучшением инвестиционного климата.

В 2024 году в экономику области было вложено 226,5 млрд тенге инвестиций. Доля частных инвестиций также увеличилась — с 78% в 2023 году до 89% в текущем.

В целях диверсификации экономики в 2024 году в регионе реализовано 9 инвестиционных проектов на сумму 34 млрд тенге, благодаря которым создано более 200 новых рабочих мест.

Фото: BAQ.KZ

Развитию обрабатывающего сектора уделяется особое внимание

Одним из приоритетных направлений в области является обеспечение региона местной продукцией. В этой связи оказывается поддержка бизнесу, ориентированному на выпуск готовой продукции.

Так, молодые предприниматели получили безвозмездные государственные гранты на сумму 500 млн тенге для запуска стартового бизнеса.

В рамках национального проекта по развитию предпринимательства поддержку получили проекты на сумму 15,1 млрд тенге.

В 2024 году в сфере торговли и услуг было открыто 73 новых объекта на сумму 2,3 млрд тенге.

Рост в этом секторе стал отражением стабильности в производстве и адаптации к рыночному спросу.

Для обеспечения региона собственной продукцией в агропромышленном комплексе были запущены птицефабрика по производству яиц в Жезказгане и животноводческий комплекс с цехом по убою скота в Жанааркинском районе.

В 2024 году компания "Uly Dala Co" из Жанааркинского района экспортировала 5 тонн мяса мелкого рогатого скота в Катар. В ближайшее время планируется экспорт мяса в Иорданию.

Создание указанных новых производств и деятельность стабилизационного фонда, открытого в ноябре 2022 года, позволили сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары. Так, индекс цен на СЗПТ в 2024 году составил 97,9%.

Фото: пресс-служба акима Улытауской области

Строительство: Развивается инфраструктура, возводится жильё

Строительная отрасль — ещё один наглядный показатель экономической активности региона. В этой сфере также наблюдается динамичный рост.

В сфере жилищного строительства ведутся работы по 29 домам (6 арендных, 11 кредитных и 12 коммерческих). В 2024 году завершено строительство 9 домов (1 арендного, 3 кредитных и 5 коммерческих), что позволит обеспечить жильём 500 семей. Для социально уязвимых категорий населения приобретено более 100 квартир.

В рамках льготной программы кредитования "UlytauZhastary" ежегодно из областного бюджета выделяется 500 млн тенге совместно с Отбасы банком для помощи 45 молодым гражданам в приобретении жилья.

В 2025 году строительство продолжится по 29 домам (5 арендных, 9 кредитных и 15 коммерческих), из которых завершение 24 домов (5 арендных, 8 кредитных и 11 коммерческих) запланировано в течение года — это свыше 800 квартир.

Новое жильё не только повышает качество жизни населения, но и способствует закреплению молодых семей в регионе и оптимизации миграционных процессов.

Фото: BAQ.KZ

Качество жизни: Открыты новые рабочие места

Темпы экономического развития области напрямую влияют на благосостояние населения. В указанных выше сферах — промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и предпринимательстве — создаются рабочие места, что способствует снижению уровня безработицы. По данным акимата области, в 2024 году в целях повышения уровня благосостояния населения трудоустроено более 10 тысяч человек (в 2023 году — 10,5 тысячи). Уровень безработицы составил 4,1%, что ниже среднего республиканского показателя (по РК — 4,6%, 2-е место). Среднемесячная зарплата выросла на 8,4%.

Реализуемые в рамках государственных программ проекты способствуют повышению активности сельского населения и снижению миграции из региона.

Кроме того, проводятся работы по модернизации социальной инфраструктуры — в сферах образования, здравоохранения и культуры. Это, безусловно, конкретные шаги, направленные на повышение качества жизни населения.

Фото: пресс-служба акима Улытауской области

Сфера образования: построены новые школы

В 2024 году в области открылись центры поддержки для одарённых детей и детей с аутизмом. В специализированной школе-интернате имени Абая в Жезказгане построено общежитие на 200 мест.

Были отремонтированы 28 объектов образования (23 школы, 4 детских сада, 1 здание отдела образования), для обеспечения безопасности и комфорта учащихся закуплено 10 школьных микроавтобусов. Построены школа в селе Теректы, дворец школьников в городе Сатпаев, а также детские сады в Жезказгане, Сатпаеве и посёлке Жайрем. В результате охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным образованием увеличился с 78,5% до 95,4%.

В перспективе планируется строительство двух школ на 160 учеников и Дворца школьников на 400 мест в областном центре на сумму 2,7 млрд тенге.

Фото: BAQ.KZ

Питьевая вода: Актуальные проблемы остаются в повестке

Обеспечение населения качественной питьевой водой — одна из наиболее острых проблем Улытауской области. С момента образования региона в этом направлении была проведена определённая работа.

Обеспечение питьевой водой в городах составляет 100%, в сельских населённых пунктах — 97,5%. За последние годы модернизировано и отремонтировано 316 км водопроводных и канализационных сетей, а также 49 км тепловых сетей.

Тем не менее вопрос питьевой воды остаётся одной из самых насущных проблем для жителей областного центра.

70% воды, потребляемой населением, поступает из Кенгирского водохранилища, 30% — из подземных источников. Качество воды из Кенгира вызывает серьёзные нарекания. В связи с этим уже несколько лет ведутся работы по реконструкции группового водопровода "Уйтас-Айдос". На эти цели выделено 13,7 млрд тенге, построено 51 км водопровода.

Проводятся работы по модернизации насосной станции. В 2024 году завершён I этап проекта "Уйтас-Айдос", завершение II этапа запланировано на текущий год. Полное завершение проекта ожидается в 2027 году.

Таким образом, с момента образования области в Улытау было реализовано множество мероприятий, отмечен рост в ряде сфер. Были запущены крупные проекты, построены новые объекты, увеличен объём валового регионального продукта. Однако в регионе остаются и нерешённые вопросы — обеспечение жильём, улучшение показателей в здравоохранении, активизация предпринимательства, повышение качества дорог и развитие туризма.

Впереди — реализация этих задач для региона, богатого недрами и обладающего высоким инвестиционным потенциалом.

Фото: BAQ.KZ