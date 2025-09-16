Президенту Касым-Жомарту Токаеву был презентован обновлённый Генплан развития города Кокшетау, рассчитанный до 2050 года, передает BAQ.KZ.

В рамках документа предусмотрены масштабные инфраструктурные и социальные преобразования.

В частности, ведётся строительство теплоэлектроцентрали, многопрофильной областной больницы, Академии гражданской защиты, а также многофункционального спортивного комплекса. Одним из ключевых направлений станет создание индустриальной зоны, где планируется возведение порядка 60 промышленных предприятий.

Территория города расширяется на 7 тысяч гектаров. Центральной точкой преобразований станет современный деловой центр на берегу озера Копа. Здесь разместятся жилые комплексы, бизнес- и торговые центры, социальные объекты и общественные пространства.

Прогнозируется, что численность населения Кокшетау вырастет до 500 тысяч человек. В целях обеспечения комфортных условий проживания для жителей запланировано строительство около 10 миллионов квадратных метров жилья. Это будет достигнуто как за счёт нового строительства, так и благодаря программе реновации.

Запущена пятилетняя программа реновации

Президенту также доложили об успешном запуске пятилетней программы реновации, основной целью которой является переселение граждан из аварийных домов в современные, комфортабельные и энергоэффективные квартиры. Программа включает комплексное обновление инженерных сетей, дворовых территорий и общественных пространств.

Оператором проекта выступает социально-предпринимательская корпорация Kokshe.

На сегодняшний день уже снесено 13 ветхих домов и построено 2 девятиэтажных и 4 пятиэтажных жилых дома, в которых получили квартиры 365 семей.

До 2029 года планируется снести 175 аварийных и ветхих строений. На их месте появятся 35 современных многоквартирных домов, рассчитанных на 3500 квартир. Это обеспечит переселение около 11 тысяч человек в комфортные условия.

В Кокшетау появится новый футбольный стадион

В завершение встречи Глава государства поручил построить в Кокшетау современный футбольный стадион вместимостью не менее 10 тысяч зрителей. Новый спортивный объект станет важной частью городской инфраструктуры и будет способствовать развитию массового спорта и физической культуры в регионе.