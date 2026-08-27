Новый Курултай: эксперты оценили расстановку политических сил между партиями

28 августа в Астане состоится первая сессия Курултая первого созыва. По итогам выборов депутатские мандаты получили пять партий: «Әділет» – 110, «Ауыл» – 10, Respublica – 9, «Ақ жол» и ОСДП – по восемь.

Накануне начала работы нового парламента BAQ.KZ узнал у экспертов, как при таком распределении мандатов будут выстраиваться отношения между политическими силами, какую роль смогут играть малые партии и за счет чего они смогут влиять на работу Курултая.

Какая роль останется у малых партий

Политолог Газиз Абишев отмечает, что большинство мандатов обеспечит «Әділет» влияние на основные направления деятельности Курултая.

Вместе с тем, он подчеркивает, что участие остальных партий в законотворческом процессе будет зависеть не только от количества мандатов, но и от активности отдельных депутатов в комитетах и рабочих группах.

«Практика Мажилиса последнего созыва показывает, что во время законодательной работы выраженной межпартийной борьбы внутри парламента нет. Межфракционные границы размываются, поскольку депутаты разных фракций распределяются по комитетам, а основная работа ведется именно в комитетах, а не внутри фракций. Поэтому от депутатов этих партий ожидается, что каждый из них будет вносить персональный вклад в законотворческую деятельность, участвуя в рабочих группах по законопроектам», - пояснил политолог.

По его мнению, партия «Әділет» будет полностью или преимущественно следовать стратегическому курсу Президента, о чем ранее заявляли и ее представители.

Заместитель Председателя Правления КИОР Азамат Байгалиев также отметил, что даже при конституционном большинстве «Әділет» у других партий останутся инструменты влияния.

«У малых партий три основные задачи: настроить взаимодействие с доминирующей партией, найти взаимодействие между самими партиями и активнее работать в публичном поле», - резюмировал эксперт.

Второе место «Ауыла»

Говоря о партии «Ауыл», Газиз Абишев назвал ее нишевым политическим брендом, ориентированным прежде всего на сельский электорат.

«Часть избирателей принципиально голосует за партию, представляющую интересы села. Мне кажется, это моя теория, что существуют люди, особенно среди жителей сельской местности, которые остро переживают за судьбу аула и в некотором смысле противопоставляют село городу», - сказал Газиз Абишев.

Азамат Байгалиев также отметил, устойчивые позиции «Ауыл».

«На экспертном уровне мало кто сомневался, что “Ауыл” преодолеет 5-процентный барьер», – отметил он.

Опыт ОСДП

Комментируя результаты ОСДП, Азамат Байгалиев отметил, что партия провела активную информационную кампанию.

«Партия провела очень активную информационную кампанию. Мы увидели, насколько, согласно социологическим опросам, на настроения избирателей влияли теледебаты, участие в них партий, пикировки между политическими силами».

По мнению Газиза Абишева, Асхат Рахимжанов (председатель партии ОСДП) уже приобрел необходимый опыт работы в Мажилисе. Теперь многое будет зависеть от того, как он распорядится кадровым потенциалом партии.

Respublica и «Ақ жол»

Что касается партии Respublica, то партии удалось сформировать собственный устойчивый электорат, считает Газиз Абишев.

«Ее поддерживают преимущественно представители среднего класса и предпринимательского сообщества. Позиционирование партии связано с защитой интересов бизнеса и экономически активных граждан», - сказал политолог.

Азамат Байгалиев считает, что, несмотря на схожую риторику Respublica и «Ақ жол» в поддержки бизнеса, партии опираются на разные группы избирателей.

«В основе своей партию Respublica поддерживают молодые люди, жители городов. Тогда как “Ақ жол” – преимущественно люди старших возрастов», – отметил он.

Оценивая положение партии «Ақ жол», Газиз Абишев обратил внимание на отсутствие заметного кадрового обновления. На протяжении последних 15 лет партия ассоциируется практически с одним и тем же составом.

Проблемы НПК и «Байтак»

Азамат Байгалиев считает, что непрохождение «Байтак» связана с внутренними проблемами, недостаточной узнаваемостью и слабой работой в межэлекторальный период.

«Не была выстроена четкая идеологическая система, не было понятно, куда партия движется», – отметил эксперт.

Он также напомнил, что внутри партии возникали вопросы к содержанию программы:

«Всего 3% партийной программы было связано непосредственно с экологическими проблемами».

По мнению Газиза Абишева, экологическая повестка пока уступает по значимости экономическим и социальным проблемам, которые волнуют широкий круг избирателей. И у «Байтак» нет репутации политической силы, способной выполнять свои обещания и эффективно решать актуальные вопросы, считает Абишев.

Непрохождение НПК Газиз Абишев объясняет тем, что партия не смогла окончательно дистанцироваться от своего коммунистического наследия. Это негативно отразилось на ее публичном образе и привлекательности для избирателей.

Азамат Байгалиев считает, что повестка партии могла быть неактуальной для большинства избирателей.

При этом саму агитационную работу партии он оценивает высоко.