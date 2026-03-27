Новый маршрут без пересадок запускают из Астаны
С 9 апреля запускают беспересадочные вагоны, которые будут следовать через Актогай.
Сегодня 2026, 11:00
Фото: Chursinov Artem/Baq.kz
В Казахстане с 9 апреля 2026 года вводится новый формат железнодорожного сообщения - пассажиры смогут добираться из Астаны в Талдыкорган без пересадок, передает BAQ.kz.
В состав поезда №122/121 «Астана – Семей – Астана» включат два беспересадочных вагона - один купейный и один плацкартный.
После прибытия на станцию Актогай вагоны продолжат движение до Талдыкоргана уже в составе отдельного поезда. Это позволит пассажирам не пересаживаться и продолжить поездку в тех же вагонах.
Курсирование предусмотрено через день.
Отмечается, что нововведение направлено на повышение удобства пассажиров и улучшение транспортной доступности между регионами.
