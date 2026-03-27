В Казахстане с 9 апреля 2026 года вводится новый формат железнодорожного сообщения - пассажиры смогут добираться из Астаны в Талдыкорган без пересадок, передает BAQ.kz.

В состав поезда №122/121 «Астана – Семей – Астана» включат два беспересадочных вагона - один купейный и один плацкартный.

После прибытия на станцию Актогай вагоны продолжат движение до Талдыкоргана уже в составе отдельного поезда. Это позволит пассажирам не пересаживаться и продолжить поездку в тех же вагонах.

Курсирование предусмотрено через день.

Отмечается, что нововведение направлено на повышение удобства пассажиров и улучшение транспортной доступности между регионами.