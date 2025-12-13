В селе Жетижар начал работу новый медицинский пункт, построенный по современным требованиям. Здесь проживает более 600 человек, и открытие объекта позволит обеспечить сельских жителей качественной и доступной первичной медицинской помощью, передаёт BAQ.KZ.

Медицинский пункт возведён в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В целом по району в рамках проекта построено 11 медицинских объектов.

В медпункте предусмотрены кабинеты для приёма населения, первичного осмотра и оказания простых медицинских услуг.

В открытии объекта принял участие заместитель акима Бескарагайского района Нуржан Агибаев, который поздравил жителей села и отметил важность медпункта для улучшения здоровья населения.