Новый медицинский пункт в Абайской области будет обслуживать более 600 человек

В Бескарагайском районе открылся новый медицинский пункт.

Фото: Акимат Абайской области

В селе Жетижар начал работу новый медицинский пункт, построенный по современным требованиям. Здесь проживает более 600 человек, и открытие объекта позволит обеспечить сельских жителей качественной и доступной первичной медицинской помощью, передаёт BAQ.KZ.

Медицинский пункт возведён в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В целом по району в рамках проекта построено 11 медицинских объектов.

В медпункте предусмотрены кабинеты для приёма населения, первичного осмотра и оказания простых медицинских услуг.

В открытии объекта принял участие заместитель акима Бескарагайского района Нуржан Агибаев, который поздравил жителей села и отметил важность медпункта для улучшения здоровья населения.

