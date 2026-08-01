Новый мост через реку Урал построят на международной трассе

Проект реализуется по поручению Главы государства и направлен на обеспечение безопасного и бесперебойного движения на автомобильной дороге международного значения «Актобе – Уральск – граница Российской Федерации».

Новый мост будет возведен рядом с действующими мостовыми сооружениями, которые по итогам технического обследования признаны аварийными. Реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежное транспортное сообщение на одном из наиболее загруженных участков дорожной сети региона.

По информации Минтранспорта, проектом предусмотрено строительство 8 километров автомобильной дороги, а также двух современных монолитных мостов: руслового протяженностью 513 метров и пойменного длиной 1710 метров.

В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование, которое согласовано с уполномоченными государственными органами.

Применение современных инженерных решений и технологий позволит значительно повысить надежность транспортной инфраструктуры, увеличить пропускную способность участка и обеспечить безопасную эксплуатацию объекта на долгосрочную перспективу.

По итогам ознакомления с проектом руководством Министерства транспорта поручено ускорить прохождение государственной экспертизы, в ближайшее время определить источник финансирования строительства, а также обеспечить строгий контроль качества на всех этапах реализации проекта.