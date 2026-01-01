С 2026 года в Казахстане начинает действовать обновленный Налоговый кодекс, который затронет ключевые условия работы малого и среднего бизнеса. Изменения касаются налогообложения, торговли и доступа к мерам господдержки. О том, какие нововведения станут для предпринимателей наиболее ощутимыми, рассказал корреспонденту BAQ.KZ депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов.

НДС и влияние на ценообразование

Как отмечает мажилисмен, главным изменением для бизнеса станет рост ставки налога на добавленную стоимость, который напрямую отразится на ценообразовании. По его словам, Налоговый кодекс изменит в первую очередь ценообразование у бизнеса, потому что налог на добавленную стоимость будет повыше с 12 до 16 процентов. Это объективно повлияет на работу предпринимателей и на то, как они формируют цены. Также он отметил, что меняются условия обязательной постановки на учёт по НДС.

"Постановка на НДС теперь будет происходить при обороте свыше 40 миллионов тенге. Это важный момент, который предпринимателям необходимо учитывать при планировании своей деятельности, поскольку достижение этого порога автоматически влечёт за собой изменение налоговых обязательств и требований к ведению учета", – сказал депутат.

Сокращение налоговых режимов

В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращается с семи до трех.

"Налоговые режимы сократились с семи до трех. Остались режим для самозанятых, режим для крестьянских фермерских хозяйств и специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации", – пояснил Кошмамбетов.

Как подчеркнул депутат, упрощенный режим сохраняет широкие возможности для малого и среднего бизнеса. В рамках этого режима можно делать оборот до 2,5 миллиарда тенге. Сама ставка составляет 4 процента, но региональные маслихаты по представлению акиматов могут снижать её или повышать на 50 процентов.

По его словам, большинство регионов уже приняли решения о снижении ставки.

"Сегодня более 85 процентов регионов, районов и городов по решениям маслихатов снизили ставку до 2-3 процентов, и лишь в отдельных регионах она сохраняется на уровне 4 процентов. В целом это формирует благоприятные условия для ведения бизнеса и его развития в разных регионах страны. Особенно этот режим выгоден для предпринимателей, работающих напрямую с населением - в сфере услуг, общепита и бытового сервиса, где отсутствует необходимость дробления бизнеса", – отметил депутат.

При этом он напомнил о важном ограничении: в новом упрощенном режиме постановка на НДС невозможна. Если предприниматель хочет встать на НДС, ему необходимо переходить на общеустановленный режим.

Национальный каталог товаров

Отдельный блок изменений касается сферы торговли и связан с дальнейшей цифровизацией товарооборота. С 2026 года вводится национальный каталог товаров – единую систему учета продукции, которую реализуют предприниматели. По словам депутата, логика внедрения этого инструмента во многом схожа с тем, как ранее происходила унификация персональных идентификаторов.

"Если проводить аналогии, раньше у каждого человека были СИК и РНН, потом все это объединили в ИИН. Здесь похожая ситуация. У каждого товара есть штрих-код, QR-код, различные маркировки, и государство решило принять единые стандарты и объединить всё это в один паспорт товара", – пояснил депутат.

По словам Айтуара Кошмамбетова, новые и обновленные кассовые аппараты уже способны считывать такие обозначения, однако переход будет поэтапным.

"В стране порядка 300 тысяч торговых точек, которым предстоит вносить реализуемые товары в национальный каталог. В связи с этим мы обратились с просьбой в 2026 году не применять штрафные санкции и не блокировать сделки по продаже товаров – как при выписке электронных счетов-фактур, так и при работе контрольно-кассовых машин. Эту позицию поддержали профильные ведомства: Министерство финансов и Министерство торговли нас услышали и заверили, что в следующем году санкций не будет. Работа по внедрению каталога продолжится поэтапно – от крупных импортеров и производителей до небольших торговых точек", – заявил Айтуар Кошмамбетов.

Реестр казахстанских товаропроизводителей

Еще одно нововведение касается отечественных производителей. Вводится реестр казахстанских товаропроизводителей, который заменит ранее действовавшие сертификаты. Для отечественных вводится реестр казахстанских товаропроизводителей. Это новый портал, который заменяет сертификат CT-KZ и индустриальный сертификат. Ранее эта функция была у Национальной палаты предпринимателей "ATAMEKEN", сейчас она передана в ведение Министерства промышленности и строительства", – пояснил депутат.

По его словам, реестр будет синхронизирован с государственными базами данных.

"Этот реестр будет объединять всех казахстанских товаропроизводителей, будет синхронизирован с различными порталами данных, в том числе налоговых органов, и будет выдавать заключение о том, является ли тот или иной производитель реальны производителем. К сожалению, в настоящий момент этот реестр полноценно еще не введен. С 1 января в него будут вноситься определенные корректировки и изменения, но мы ожидаем, что следующий год он будет доработан и бизнесу будет легче в него входить", – отметил мажилисмен.

В завершение депутат подчеркнул, что предпринимателям важно заранее готовиться к изменениям, поскольку 2026 год станет периодом адаптации к новым правилам работы. По его словам, своевременная подготовка позволит бизнесу снизить риски и выстроить деятельность с учетом обновленного законодательства.