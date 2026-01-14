Депутат Мажилиса Парламента РК, лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев в кулуарах высказался о новом Налоговом кодексе, вступившем в силу с 1 января 2026 года, передает BAQ.KZ.

По его словам, процесс голосования наглядно показал расхождение между публичными заявлениями отдельных депутатов и их реальной позицией при принятии документа.

"К огромному сожалению, у некоторых иногда бывает так, что слова - это одно, а дело - другое. Я могу честно сказать, что фракция “Ак жол” в полном составе голосовала против Налогового кодекса - и в первом чтении, и во втором, когда он вернулся из Сената с небольшими правками. Против также голосовали лишь несколько депутатов-одномандатников. Все остальные фракции поддержали документ", — заявил Азат Перуашев.

Он напомнил, что в ходе работы над Налоговым кодексом у депутатов была возможность вносить изменения, и фракция "Ак жол" активно этим пользовалась. При этом, по его мнению, часть проблемных норм проявит себя уже после вступления закона в силу.