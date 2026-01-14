Новый Налоговый кодекс вступил в силу, но вопросы остались — Азат Перуашев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Парламента РК, лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев в кулуарах высказался о новом Налоговом кодексе, вступившем в силу с 1 января 2026 года, передает BAQ.KZ.
По его словам, процесс голосования наглядно показал расхождение между публичными заявлениями отдельных депутатов и их реальной позицией при принятии документа.
"К огромному сожалению, у некоторых иногда бывает так, что слова - это одно, а дело - другое. Я могу честно сказать, что фракция “Ак жол” в полном составе голосовала против Налогового кодекса - и в первом чтении, и во втором, когда он вернулся из Сената с небольшими правками. Против также голосовали лишь несколько депутатов-одномандатников. Все остальные фракции поддержали документ", — заявил Азат Перуашев.
Он напомнил, что в ходе работы над Налоговым кодексом у депутатов была возможность вносить изменения, и фракция "Ак жол" активно этим пользовалась. При этом, по его мнению, часть проблемных норм проявит себя уже после вступления закона в силу.
"Мы внесли более ста поправок в ходе обсуждения Налогового кодекса. К сожалению, многие из тех перекосов, о которых мы говорили, я думаю, ещё будут проявляться на практике. При этом важно, что механизм корректировки сохраняется: мы видели, что Президент по ходу обсуждения уже трижды вмешивался - по ставке НДС, по применению СНР к отдельным видам АКЭД и по другим вопросам. Поэтому инструменты обратной связи и дальнейшей донастройки у государства всё ещё есть", — подчеркнул депутат.
Самое читаемое
- 14 января школьников Астаны переводят на дистанционное обучение
- ИПН отменяют для части граждан: какие доходы больше не облагаются налогом в Казахстане
- Президенту доложили о газификации Астаны и запуске ключевых газопроводов
- Убийство семьи в Атырауской области: в международный розыск объявлена дочь погибших
- Рыбакина и Бублик вывели Казахстан в топ-3 стран мира по теннису