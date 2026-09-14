Новый подход к поддержке детей с РАС внедрят в Казахстане
Главная задача – сделать социальную помощь более понятной и максимально соответствующей реальным потребностям ребенка и его семьи.
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В Казахстане разрабатывают практическое руководство для социальных работников, которые оказывают поддержку семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра. Новый инструмент должен помочь специалистам выстраивать индивидуальную работу с каждой семьей.
Что будет в новом руководстве
Практическое пособие разрабатывает Национальный научный центр развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения.
В руководстве планируют прописать понятные алгоритмы работы с семьей – от первой беседы до совместного планирования дальнейшей поддержки.
В частности, специалисты смогут использовать рекомендации по:
- проведению первой встречи с семьей;
- определению основных потребностей и запроса;
- выявлению сильных сторон ребенка и ресурсов семьи;
- совместному планированию дальнейших действий;
- взаимодействию с профильными специалистами;
- оценке результатов оказанной поддержки.
Почему нужен индивидуальный подход
Как отмечают разработчики, каждый ребенок с РАС имеет свои особенности, сильные стороны и потребности. Поэтому универсальный подход при оказании социальной поддержки не всегда эффективен.
Важным принципом станет партнерское взаимодействие с семьей. Родители и близкие лучше знают особенности ребенка, его способы общения, повседневные потребности и трудности.
Социальный работник совместно с семьей сможет определить наиболее подходящие шаги, учитывая ее опыт, возможности и имеющиеся ресурсы.
Как создают руководство
Сейчас специалисты Национального научного центра развития сферы социальной защиты изучают существующую практику работы социальных работников с семьями, воспитывающими детей с РАС.
Они анализируют потребности родителей и специалистов, а также инструменты, которые могут быть полезны в ежедневной работе.
Что изменится для семей
Основная цель разработки – повысить профессиональные компетенции социальных работников и сделать сопровождение семей более последовательным и адресным.
Новое руководство должно помочь специалистам лучше понимать запрос каждой семьи, планировать дальнейшую работу и эффективнее взаимодействовать с другими профильными специалистами.
В ведомстве отмечают, что работа по совершенствованию механизмов социальной поддержки семей, воспитывающих детей с РАС, продолжается.
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