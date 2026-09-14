В Казахстане разрабатывают практическое руководство для социальных работников, которые оказывают поддержку семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра. Новый инструмент должен помочь специалистам выстраивать индивидуальную работу с каждой семьей.

Что будет в новом руководстве

Практическое пособие разрабатывает Национальный научный центр развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения.

В руководстве планируют прописать понятные алгоритмы работы с семьей – от первой беседы до совместного планирования дальнейшей поддержки.

В частности, специалисты смогут использовать рекомендации по:

проведению первой встречи с семьей;

определению основных потребностей и запроса;

выявлению сильных сторон ребенка и ресурсов семьи;

совместному планированию дальнейших действий;

взаимодействию с профильными специалистами;

оценке результатов оказанной поддержки.

Почему нужен индивидуальный подход

Как отмечают разработчики, каждый ребенок с РАС имеет свои особенности, сильные стороны и потребности. Поэтому универсальный подход при оказании социальной поддержки не всегда эффективен.

Важным принципом станет партнерское взаимодействие с семьей. Родители и близкие лучше знают особенности ребенка, его способы общения, повседневные потребности и трудности.

Социальный работник совместно с семьей сможет определить наиболее подходящие шаги, учитывая ее опыт, возможности и имеющиеся ресурсы.

Как создают руководство

Сейчас специалисты Национального научного центра развития сферы социальной защиты изучают существующую практику работы социальных работников с семьями, воспитывающими детей с РАС.

Они анализируют потребности родителей и специалистов, а также инструменты, которые могут быть полезны в ежедневной работе.

Что изменится для семей

Основная цель разработки – повысить профессиональные компетенции социальных работников и сделать сопровождение семей более последовательным и адресным.

Новое руководство должно помочь специалистам лучше понимать запрос каждой семьи, планировать дальнейшую работу и эффективнее взаимодействовать с другими профильными специалистами.

В ведомстве отмечают, что работа по совершенствованию механизмов социальной поддержки семей, воспитывающих детей с РАС, продолжается.