Министерство финансов Казахстана представило проект приказа, направленный на изменение правил взыскания задолженности по социальным платежам, передает BAQ.KZ.

В соответствии с предложенными изменениями, взыскание задолженности будет осуществляться только при непогашении суммы, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, без учета степени риска.

Цель проекта- реализовать положения статьи 256 Социального кодекса и статьи 31 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании". В результате нововведения бизнес не будет сталкиваться с блокировкой деятельности из-за незначительных долгов.

Проект предусматривает, что задолженность по социальным платежам взыскивается только при значительном превышении установленного порогового значения, что позволит снизить административное давление на предпринимателей.

Общественное обсуждение документа продлится до 25 августа 2025 года.