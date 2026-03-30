В Северо-Казахстанской области открылся 163-й добровольный пункт пожаротушения в рамках программы «Ауыл құтқарушылары», передает BAQ.kz.

Новый пункт начал работу в селе Акбулак Уалихановского района. Он будет обеспечивать пожарную безопасность трёх населённых пунктов сельского округа, где проживает около 800 человек.

Проект реализуется по государственной программе «Ауыл құтқарушылары», которая направлена на усиление пожарной защиты в отдалённых сёлах страны.

Это поможет быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и повысит уровень безопасности жителей.

Пожарный пункт создан на базе Акбулакского сельского округа и полностью оснащён для работы. Здесь есть тёплый гараж, автономное водоснабжение и бытовые помещения для добровольцев. Также пункт оборудован пожарной автоцистерной, необходимой техникой и средствами тушения. Сотрудникам передали специальную форму, боевую одежду и средства связи.