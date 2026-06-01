Новый противопожарный пост заработал в СКО
В селе Троицкое Жамбылского района Северо-Казахстанской области открылся 183-й добровольный противопожарный пост "Ауыл құтқарушылары".
Новое подразделение будет обеспечивать пожарную безопасность сёл Троицкое и Орталык, где проживает более 700 человек.
Пост создан на базе сельскохозяйственного предприятия. В ходе модернизации объекта были оборудованы диспетчерская, кухня, спальня, раздевалка, санитарный узел и гараж для спецтехники. Здание подключено к электроснабжению, водоснабжению, канализации и отоплению.
Для работы подразделения Департамент по чрезвычайным ситуациям передал пожарную автоцистерну, специальное оборудование, пожарно-техническое вооружение и средства связи.
Добровольцы будут нести круглосуточное дежурство и оперативно реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации.
Ожидается, что открытие нового поста позволит сократить время прибытия на место происшествия, повысить уровень пожарной безопасности и усилить защиту жителей сельских населённых пунктов.
