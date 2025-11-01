Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов принял участие в торжественном открытии нового добровольного пожарного пункта в селе Акбулак Бурлинского района Западно-Казахстанской области, передаёт BAQ.KZ.

По информации МЧС, объект создан в рамках ведомственной программы "Ауыл құтқарушылары", ориентированной на развитие сети добровольных пожарных подразделений в сельской местности и усиление противопожарной безопасности. Новый пункт будет обслуживать сёла Акбулак, Ақсу, Достық и Жанақоныс, где проживает более 1700 человек.

Выступая на церемонии, министр отметил, что открытие подобных объектов является важным элементом в системе гражданской защиты.

"Глава государства уделяет внимание развитию системы гражданской защиты на селе. По стране насчитывается 6179 ауылов, 416 из них в Западно-Казахстанской области. Наша цель — поэтапно охватить все населенные пункты. Сегодня акиматы и представители бизнеса активно участвуют в создании сельских добровольных постов", — подчеркнул Чингис Аринов.

По его словам, развитие добровольного пожарного движения делает систему реагирования быстрее и ближе к людям.

Новый пожарный пункт оснащён современным оборудованием и всеми необходимыми условиями для несения службы: предусмотрены бокс для пожарной техники, помещения для дежурных, столовая, кладовая, душевая и комната отдыха. Добровольцы обеспечены пожарной автоцистерной, боевой одеждой пожарного и радиостанциями для оперативной связи, переданными подразделением МЧС. Создание таких пунктов позволит значительно повысить готовность местных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации и укрепит безопасность жителей сельской местности.