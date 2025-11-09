Глава МЧС Казахстана генерал-лейтенант Чингис Аринов открыл новый пункт пожаротушения в селе Боген Ордабасинского района Туркестанской области, передаёт BAQ.KZ. Объект создан в рамках программы "Ауыл құтқарушылары", направленной на развитие сети добровольных пожарных формирований.

Новый пункт оснащён пожарной техникой, средствами связи и оборудованием для круглосуточного дежурства, которые были переданы МЧС. Обслуживание населённых пунктов Боген, Кемер и Женис, где проживает около восьми тысяч человек, будет обеспечивать штат из числа добровольцев, получающих заработную плату за счёт местного бюджета. Существенную поддержку в обустройстве объекта оказал депутат районного маслихата Абилда Алибеков.

"Такие формирования сегодня создаются даже в самых отдалённых населённых пунктах. В Туркестанской области более 800 сёл, и мы будем способствовать тому, чтобы в каждом из них появился свой пожарный пункт", — отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

По его словам, МЧС продолжает работу по обеспечению добровольных подразделений техникой, средствами связи и боевой формой, а также укреплению их материально-технической базы в сотрудничестве с местными исполнительными органами. Это повышает уровень готовности регионов к чрезвычайным ситуациям и защищённость сельского населения.