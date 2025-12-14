В селе Большая Малышка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в рамках ведомственной программы "Ауыл құтқарушылары" состоялось открытие нового пункта пожаротушения, передаёт BAQ.KZ.

"Благодаря программе "Ауыл құтқарушылары", мы создаём реальные условия для защиты жителей самых отдалённых населённых пунктов. Такие добровольные формирования – это не только техника и снаряжение, но и люди, готовые прийти на помощь своим гражданам. Мы продолжим укреплять сеть пожарной защиты в регионах и усиливать взаимодействие с местными сообществами", - подчеркнул председатель Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев.

Пункт пожаротушения создан на базе крестьянского хозяйства "Большемалышкинское" и обеспечен всем необходимым для полноценной работы. В распоряжении добровольцев тёплый гараж (бокс), автономное водоснабжение, обустроенные бытовые помещения и спортивный уголок "Batyr Team". Для повышения мобильности и оперативности реагирования пост получил от ДЧС пожарную автоцистерну АЦ-2,5-50, оперативный автомобиль УАЗ, мотопомпу, воздуходув, ранцевый опрыскиватель, а также комплекты боевой одежды и форменной экипировки.

Создание поста позволит обеспечить пожарную безопасность сразу в пяти населённых пунктах Берёзовского сельского округа, в которых проживает свыше 1351 человек, что значительно сократит время реагирования на чрезвычайные ситуации и минимизирует ущерб от пожаров.

В рамках программы "Ауыл құтқарушылары", в этом году на территории области осуществлено открытие трёх современных пунктов пожаротушения в селах Мерген, Ставрополка и Белое, которые обеспечивают противопожарную защиту 12 сельских населённых пунктов. Также, произведена реновация трёх пунктов пожаротушения.