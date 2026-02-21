Новый раунд переговоров Украины, США и РФ может состояться до конца февраля
Зеленский подчеркнул сложность переговоров с российской стороной.
В ближайшее время, до конца февраля, может состояться еще один раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, комментируя итоги работы украинской переговорной группы после встреч в Швейцарии, передает BAQ.KZ.
"Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что он может стать действительно результативным", - написал он.
Он заявил, что представители США делают все возможное для обеспечения конструктивного характера переговоров, и Украина полностью поддерживает такой подход.
"Украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для нашей переговорной команды к следующей встрече в трехстороннем формате и с США определены. Продолжаем работу и для подготовки возможной встречи лидеров с целью решения тех вопросов, которые пока не удается урегулировать на уровне команд. Именно формат встречи лидеров во многом может стать решающим, и Украина к нему готова",- отметил Зеленский.
