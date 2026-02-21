В ближайшее время, до конца февраля, может состояться еще один раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, комментируя итоги работы украинской переговорной группы после встреч в Швейцарии, передает BAQ.KZ.

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что он может стать действительно результативным", - написал он.

Он заявил, что представители США делают все возможное для обеспечения конструктивного характера переговоров, и Украина полностью поддерживает такой подход.