С 28 апреля 2025 года в мобильном приложении "ЦОН" заработал новый цифровой сервис - калькулятор расчёта пенсий и пособий, позволяющий самостоятельно и предварительно определить размер социальных выплат. Всего за три недели с момента запуска пользователи произвели 4 470 расчетов, что говорит о высоком интересе и востребованности среди населения, передает BAQ.KZ.

Новый инструмент охватывает восемь видов выплат и пособий по пяти жизненным ситуациям: выход на пенсию, рождение ребёнка, инвалидность, потеря работы и утрата кормильца. Пользователи могут узнать примерные суммы базовой, солидарной и накопительной пенсии, а также размер пособий по уходу за ребёнком, по инвалидности, безработице и в случае потери близкого.

Важно отметить: расчёты являются ориентировочными и основываются на данных, введённых самим пользователем. Окончательные суммы определяются государственными органами при рассмотрении заявлений.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно скачать мобильное приложение "ЦОН" в Google Play или App Store, пройти авторизацию через биометрическую идентификацию и выбрать нужный раздел в каталоге услуг.

С каждым месяцем приложение "ЦОН" усиливает свою роль как универсальный цифровой помощник. Еженедельно через него выдаётся около 60 000 электронных талонов для посещения ЦОНов - это позволяет сократить очереди и упростить доступ к госуслугам.

Не менее востребован и функционал, связанный с экзаменами на водительские права: каждую неделю более 8 000 человек записываются на теоретический экзамен, около 7 000 - на практический, и ещё 1 600 используют функцию регистрации на пробную практику.

На сегодняшний день мобильным приложением "ЦОН" установлено и активно пользуются свыше 670 000 человек по всей стране, и их число продолжает расти. Развитие новых сервисов подтверждает: цифровизация госуслуг в Казахстане уверенно движется вперёд - быстро, удобно и с ориентацией на нужды граждан.