В Казахстане началась разработка нового закона о деятельности неправительственных организаций. По словам министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, соответствующая рабочая группа уже создана и займётся подготовкой единого правового акта, который должен обеспечить прозрачность, эффективность и защиту интересов гражданского сектора, передаёт BAQ.KZ.

"На заседании в Талдыкоргане глава государства поручил услышать мнение неправительственных организаций. Мы довели ваши инициативы, и сейчас создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой нового закона о деятельности неправительственных организаций. Единый закон должен работать эффективно, защищать интересы НПО. Мы, как государственная структура, заинтересованы в этом", — отметила Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что цель новой законодательной инициативы — обеспечить качественную работу организаций и эффективную обратную связь между государством и гражданами.

"С 19 числа мы обсуждаем концепцию “служащего государства”, усиление обратной связи и желание Президента слышать голос народа. Это выражается в создании таких институтов, как Құрылтай, Национальный Құрылтай и ранее — Совет общественного доверия", — сказала Балаева.

Она добавила, что государство заинтересовано слышать даже самые критические, но конструктивные мнения, поскольку это помогает решать системные вопросы и способствует стратегическому развитию страны.

Отдельное внимание министр уделила развитию информационной сферы и креативной экономики. По её словам, стремительное развитие социальных сетей и цифровых платформ открывает новые возможности для коммуникации и самореализации граждан.

"Еще 5–10 лет назад мы говорили о традиционных СМИ, а сегодня ежегодно появляются новые мессенджеры и платформы, обеспечивающие обратную связь. Социальные сети помогают продвигать услуги, товары, творчество. Благодаря этому активно развивается креативная экономика, которая уже стала частью общей экономики", — подчеркнула глава ведомства.

Аида Балаева также отметила, что государство создает институциональные условия для поддержки творческих инициатив и реализации идей граждан, а главная задача — извлекать из общественных изменений позитивный опыт и направлять его на развитие страны.