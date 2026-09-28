Нургиса Адилетулы завоевал серебро Азиатских игр в тяжелой атлетике

Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы завоевал серебряную медаль XX летних Азиатских игр, которые проходят в японских городах Айти и Нагое.

По информации НОК Казахстана, спортсмен выступал в весовой категории до 95 кг. В рывке он поднял 177 кг, а в толчке — 217 кг. По итогам двоеборья Нургиса Адилетулы набрал 394 кг и занял второе место.

Золотую медаль завоевал представитель Ирана Али Алипур с результатом 398 кг (180+218). Бронзовым призером стал китаец И Ту — 384 кг (179+205).

Ранее еще одну серебряную медаль для Казахстана в тяжелой атлетике завоевал Алексей Чуркин, выступавший в весовой категории до 85 кг.

XX летние Азиатские игры проходят в Японии с 19 сентября по 4 октября.