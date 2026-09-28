Нургиса Адилетулы завоевал серебро Азиатских игр в тяжелой атлетике
Казахстанский спортсмен набрал 394 кг по итогам двоеборья.
28 Сентября 2026, 23:11
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28 Сентября 2026, 23:1128 Сентября 2026, 23:11
182Фото: НОК РК
Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы завоевал серебряную медаль XX летних Азиатских игр, которые проходят в японских городах Айти и Нагое.
По информации НОК Казахстана, спортсмен выступал в весовой категории до 95 кг. В рывке он поднял 177 кг, а в толчке — 217 кг. По итогам двоеборья Нургиса Адилетулы набрал 394 кг и занял второе место.
Золотую медаль завоевал представитель Ирана Али Алипур с результатом 398 кг (180+218). Бронзовым призером стал китаец И Ту — 384 кг (179+205).
Ранее еще одну серебряную медаль для Казахстана в тяжелой атлетике завоевал Алексей Чуркин, выступавший в весовой категории до 85 кг.
XX летние Азиатские игры проходят в Японии с 19 сентября по 4 октября.
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